Repubblica Ceca: Covid, per premier Babis la situazione a Praga "non è buona"

- La pandemia di coronavirus in Repubblica Ceca non è finita e gli sviluppi epidemiologici a Praga non sono buoni. Lo ha detto il primo ministro, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Secondo le statistiche del ministero della Sanità, il calo dei contagi giornalieri ha subito un arresto. Ieri erano 157, ovvero 39 in più di una settimana prima. Il numero dei contagi ogni 100 mila abitanti è cresciuto da 6,5 a 6,8. Il valore più alto nel Paese, quello di Praga, è passato da 17 a 19. "Il Covid non è finito e i numeri di Praga non sono buoni. Dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo vaccinarci e tutelarci da quei Paesi nei quali stanno emergendo varianti", ha detto il capo del governo. Il numero di riproduzione di base del virus è attualmente pari a 0,97 e l'ultima volta che è stato così elevato era metà aprile. Dall'inizio dell'epidemia in territorio ceco, il coronavirus ha contagiato 1.667.115 persone e i decessi sono stati 30.298. Il numero dei morti si conta ormai in unità, e non più decine o centinaia, dal mese di giugno. Le persone ricoverate in ospedale sono 59, sette in condizioni serie. Dall'inizio della campagna vaccinale le somministrazioni sono state 8.008.278. Le persone vaccinate con due dosi sono oltre 3,1 milioni. (Vap)