Russia: perquisizioni nella redazione del portale "Proekt"

- Le indagini in corso oggi nella redazione del portale d'informazione "Proekt" sono state completate così come le perquisizioni dei domicili del caporedattore Roman Badanin e di uno dei suoi dipendenti, Maria Zholobova. Lo hanno annunciato i giornalisti. "Due laptop sono stati sequestrati a Badanin, laptop, telefoni cellulari, unità flash, schede Sim sono state sequestrate a Zholobova", hanno riferito i giornalisti. Secondo quanto appreso in precedenza, le indagini in corso si svolgono nell'ambito di un procedimento penale per presunta calunnia ai danni dell'imprenditore Ilya Traber.(Rum)