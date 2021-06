Spagna: Arrimadas (Cs), se solo Vox sosterrà mozione di sfiducia premier Sanchez ne uscirà rafforzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la mozione di sfiducia contro il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, sarà presentata solo da Vox, il leader socialista ne uscirà rafforzato. Lo ha affermato in un'intervista televisiva a "Tve" la presidente di Ciudadanos (Cs), Ines Arrimadas, invitando il Partito popolare (Pp) a promuoverla in quanto sarebbe "molto più efficace, utile e trasversale". A questo proposito, Arrimadas ha ricordato la precedente mozione di sfiducia dello scorso ottobre che era stata presentata e votata solo da Vox al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento) finendo per rafforzare il premier. D'altra parte, Arrimadas ha chiesto al Pp di smettere di attaccare Ciudadanos in quanto gli elettori di entrambi i partiti desiderano "vederli lavorare insieme" con l'obiettivo comune di sconfiggere l'avversario rappresentato dal "governo Frankenstein" di Sanchez.(Spm)