Colombia: nuove mobilitazioni a due mesi dall'inizio delle proteste antigovernative (7)

- Secondo Hrw prove credibili indicano che la polizia ha ucciso almeno 16 manifestanti o passanti con proiettili veri. La stragrande maggioranza di loro ha riportato ferite a organi vitali, come il torace e la testa, che secondo i funzionari del settore giudiziario sono coerenti con l'intenzione di uccidere. Diversi i numeri presentati dalla procura, che parlano di 21 omicidi legati alle manifestazioni, 11 in corso di verifica e 19 non collegati alle proteste. L'Ong chiede alle autorità colombiane di condurre indagini tempestive e indipendenti su tutti i casi di abuso della polizia e altri gravi atti di violenza, anche da parte di persone armate in abiti civili che hanno attaccato i manifestanti e di indagare sugli agenti che potrebbero non essere riusciti a proteggere i manifestanti dagli attacchi di altri. (Mec)