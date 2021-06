India: Jammu e Kashmir, due “terroristi” uccisi da forze di sicurezza a Srinagar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “terrorista” pakistano e un “comandante” dell’organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba (Let) sono stati uccisi oggi in uno scontro con le forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, a Srinagar, nell’area di Malhoora Parimpora. Lo ha reso noto la polizia di zona del Kashmir. Il comandante di Lashkar-e-Taiba è stato identificato come Nadeem Abrar. L’uomo era stato arrestato ieri e, stando a quanto riferito dalla polizia, in seguito all’arresto stava conducendo le forze di sicurezza nel suo nascondiglio; un suo complice di nazionalità pakistana, di cui non è ancora stato rilevato il nome, ha aperto il fuoco ferendo tre agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Secondo l’ispettore generale di polizia Vihay Kumar, Abrar era attivo con un ruolo di comando dal 2018 ed era coinvolto in “numerosi omicidi”. (segue) (Inn)