Brexit: Ue offre compromesso a Regno Unito nella "guerra delle salsicce"

- L'Unione europea si starebbe preparando a garantire delle limitate concessioni al Regno Unito per tentare di arrivare a una tregua sulla questione nordirlandese e la cosiddetta "guerra delle salsicce", che riguarda gli accordi commerciali che permettono il transito di merci tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord dopo la Brexit. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Times", tale concessione sarebbe fondamentale verso un accordo "più comprensivo" delle esigenze britanniche. Bruxelles si starebbe preparando quindi a annunciare un'estensione del "periodo di grazia" di almeno tre mesi sui controlli su salsicce e carni refrigerate in transito dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord. L'Unione inoltre dovrebbe cambiare i regolamenti europei in materia di importazioni di medicinali per permettere l'utilizzo in Irlanda del Nord di sostanze prodotte in Gran Bretagna senza che queste debbano essere rivalutate. Il nuovo regolamento dovrebbe inoltre esentare i cani guida dalle regole che impongono ai possessori di animali di compagnia in viaggio tra le due sponde del Mare d'Irlanda di dover ottenere un certificato sanitario veterinario entro nei dieci giorni prima del viaggio. (Rel)