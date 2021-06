Mozambico: fonti stampa, Ruanda pronto a schierare le truppe a Cabo Delgado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione pone fine a mesi di discussioni e disaccordi tra i 16 Paesi membri della Sadc sulle modalità e l'entità della forza da schierare a Cabo Delgado: se alcuni membri, come il Sudafrica, spingevano per un'azione militare più incisiva, altri - tra cui lo stesso Mozambico - erano più reticenti. La decisione, più volte rinviata, era attesa già in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo della Sadc che si era riunito il mese scorso in via straordinaria, al termine del quale la decisione finale era stata rinviata al nuovo vertice convocato ieri. Secondo quanto riferito nelle scorse settimane da fonti di stampa, la Sadc sarebbe pronta a schierare un contingente di 3 mila uomini nel nord del Mozambico per fronteggiare l'offensiva jihadista nella provincia di Cabo Delgado. Nello specifico, il dispiegamento prevede l'impiego di diversi elicotteri da combattimento, navi, un sottomarino e una presenza a terra con circa 100 forze speciali al fronte. n base al rapporto che sarà discusso dai leader Sadc, il piano prevede inoltre l'istituzione del quartier generale nella città portuale di Nacala, nella provincia di Nampula, da dove le truppe avrebbero il compito di avanzare verso nord e nelle zone di combattimento per riguadagnare terreno. L'obiettivo principale sarà quello di riprendere il controllo della città portuale di Mocimboa a Praia, occupata dagli insorti jihadisti dall'agosto 2020. Il mese scorso il presidente mozambicano Filipe Nyusi, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Maputo di ritorno dalla sua visita a Parigi dove ha partecipato al Vertice sul finanziamento delle economie africane ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato che la Francia sosterrà il Mozambico nella lotta al terrorismo a Cabo Delgado. “Dovremo stipulare un accordo, perché nulla si può fare, legalmente, senza un accordo. Il sostegno potrà tradursi in assistenza, formazione o scambio di informazioni, tuttavia questi accordi devono essere legalmente stabiliti”, ha affermato Nyusi. (segue) (Res)