Mozambico: fonti stampa, Ruanda pronto a schierare le truppe a Cabo Delgado (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla fine di marzo in Mozambico si discute della possibilità di un intervento militare straniero nella provincia di Cabo Delgado dopo la cruenta offensiva sferrata lo scorso 24 marzo dagli insorti jihadisti nella città di Palma: i partiti di opposizione sostengono l'intervento militare straniero, tuttavia il Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo), il partito al potere in Mozambico, ritiene che una tale decisione potrebbe mettere a repentaglio la sovranità nazionale. La risposta militare all’offensiva jihadista a Cabo Delgado è stata al centro anche del colloquio bilaterale avvenuto di recente sempre a Parigi tra il presidente Nyusi e il premier portoghese Antonio Costa. Rilasciando dichiarazioni al termine dell'incontro, a una precisa domanda se il Mozambico fosse disposto ad accogliere una forza militare francese e internazionale per combattere il terrorismo, Nyusi aveva risposto che “il terrorismo non può essere combattuto da soli” e aveva precisato che “il Mozambico non ha mai rifiutato un sostegno” di questo genere. “La fase successiva dipende dagli accordi tra i Paesi”, aveva tuttavia aggiunto, sottolineando di non poter dire cosa farà la Francia. “Il terrorismo non può essere combattuto da solo. È una forza globale (...) Non posso dire se la Francia contribuirà (con una forza militare) perché può essere solo la Francia a dire quello che può dare, ma quello che ho detto e che ripeto è che il terrorismo non si può combattere da soli e il Mozambico non ha mai rifiutato alcun sostegno. Il Portogallo, infatti, è in Mozambico con una squadra di uomini che lavorano con le forze di difesa e sicurezza, ma anche Paesi americani e Paesi africani”, aveva detto Nyusi. (Res)