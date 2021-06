Hong Kong: centenario Pcc, emessi inediti francobolli commemorativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong Post intende emettere per la prima volta una serie di francobolli commemorativi e altri pezzi filatelici per celebrare il centenario del Partito comunista cinese (Pcc) il prossimo primo luglio. Lo ha annunciato l'azienda Hong Kong Post, ricordando di non aveva mai emesso prima francobolli commemorativi per il Pcc. Il set di quattro francobolli ritrarrà i siti storici cinesi legati ai maggiori eventi del Pcc e sarà disponibile dal primo luglio. (Cip)