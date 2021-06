Polonia-Repubblica Ceca: a Praga riprendono i negoziati sulla miniera di Turow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato ceco-polacco sul futuro della miniera di Turow riprende oggi a Praga. Lo rende noto il portale "Business Insider". Il colloquio di oggi è il terzo da quando i due Paesi hanno avviato una trattativa sull'argomento. Il ministro del Clima e dell'Ambiente polacco, Michal Kurtyka, ha ribadito quanto più volte dichiarato da entrambe le parti, ovvero il desiderio condiviso di giungere a un accordo amichevole e di lungo termine sulla questione. Oltre allo stesso Kurtyka, sono diretti oggi a Praga il suo viceministro Adam Guibourgé-Czetwertynski e alcuni rappresentanti dei dicasteri degli Esteri e delle Finanze, oltre che della società che gestisce la miniera di carbone, Polska Grupa Energetyczna (Pge). "Ci sono molti punti in cui sembra che la discussione sia ormai avanzata. In altri, più critici, permangono divergenze. Non siamo ancora al punto in cui possiamo dire che restano poche cose da decidere. Ce ne sono ancora molte", ha detto Kurtyka. (segue) (Vap)