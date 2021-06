Polonia-Repubblica Ceca: a Praga riprendono i negoziati sulla miniera di Turow (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra Repubblica Ceca e Polonia sulla miniera di carbone di Turow sono cominciati a metà giugno. I ministri dell'Ambiente di Praga e Varsavia, Richard Brabec e Mychal Kurtyka, hanno detto che Polonia e Repubblica Ceca hanno un obiettivo comune, che non è una sentenza ma trovare un accordo. Brabec ha dichiarato che la posizione della Polonia è nota, ovvero che "l'estrazione di carbone nella miniera di Turow è importante in termini di sicurezza energetica e di occupazione". D'altro canto per la Repubblica Ceca occorre che Varsavia prende in considerazione "l'impatto negativo che la prosecuzione delle estrazioni ha sull'ambiente ceco". "Logicamente, in quanto governo ceco, difendiamo gli interessi di cittadini cechi", ha continuato Brabec. L'obiettivo del ricorso presentato da Praga alla Corte di giustizia dell'Unione europea non è quello di fermare la miniera immediatamente, ammesso che sia possibile, ha aggiunto. "Siamo uniti dalla volontà di trovare un accordo bilaterale di lungo termine", è stato il commento di Kurtyka. Ci sono miniere lungo entrambi i lati del confine ceco-polacco ed entrambe le nazioni sanno quali sono gli effetti positivi per la sicurezza energetica e l'occupazione e quelli negativi per l'ambiente. "Dobbiamo trovare un'intesa per conciliare i legittimi interessi di entrambi. Non solo a livello statuale ma anche e soprattutto per i cittadini che abitano nelle regioni coinvolte", ha proseguito il ministro polacco. (segue) (Vap)