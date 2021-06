Polonia-Repubblica Ceca: a Praga riprendono i negoziati sulla miniera di Turow (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni prima dell'avvio della trattativa Praga ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) di ingiungere a Varsavia il pagamento di 5 milioni di euro per ogni giorno di mancata osservanza della decisione della Corte medesima di sospendere le attività estrattive. La bozza di accordo extragiudiziale sulla miniera di Turow trasmessa dalla Repubblica Ceca alla Polonia include le condizioni alle quali Praga è disposta a ritirare il ricorso contro la miniera sporto presso la Cgue. I dettagli della bozza non sono stati per il momento resi pubblici, se non indirettamente tramite le dichiarazioni delle ultime settimane. "L'accordo conterrà una compensazione, il rimborso di spese presenti, passate e future" per garantire la sicurezza delle fonti di acqua potabile dei territori cechi prossimi alla miniera, "prevalentemente le zone di Frydlant e Hradek", si leggeva in un comunicato congiunto dei ministeri degli Esteri e dell'Ambiente. La Repubblica Ceca è pronta a chiedere tra i 40 e i 50 milioni di euro. L'accordo intergovernativo esigerà da Varsavia di fornire tutte le informazioni disponibili sull'impatto ambientale della miniera di Turow. La Repubblica Ceca vuole inoltre che propri esperti possano controllare regolarmente la situazione della miniera, secondo quanto riferito alla commissione Esteri della Camera di deputati di Praga dal viceministro degli Esteri Martin Smolek. (segue) (Vap)