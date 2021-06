Filippine: Covid, presidente Duterte prolunga restrizioni fino a metà luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno prolungato le restrizioni per il contenimento dell'epidemia di Covid-19 fino a metà luglio. È quanto annunciato dal presidente Rodrigo Duterte in un discorso televisivo. A Manila, la capitale, i luoghi di intrattenimento, i parchi a tema e gli sport di contatto saranno proibiti, mentre ristoranti e palestre saranno autorizzati a operare fino al 40 per cento della loro capacità. Nelle province al centro e al sud del Paese, dove si sono registrati picchi di contagi di coronavirus, le restrizioni sono state inasprite per evitare la diffusione di ulteriori focolai. Inoltre, sono stati vietati gli ingressi alle persone provenienti dall’Oman, dagli Emirati Arabi Uniti e dalla maggior parte dei Paesi dell’Asia meridionale per evitare la diffusione delle varianti. Al momento le Filippine hanno vaccinato completamente 2,5 milioni di persone su 70 milioni, pari al tre per cento dei cittadini. Il Paese ha ricevuto 17,5 milioni di dosi di vaccino, la maggior parte delle quali dall’azienda farmaceutica cinese Sinovac, e le autorità si attendono consegne per 40-55 milioni di dosi tra giugno e settembre. (Fim)