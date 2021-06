Algeria: consultazioni governo, Tebboune riceve leader del Fronte El Moustakbal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto ieri il leader del movimento Fronte El Moustakbal, Abdelaziz Belaid, nell'ambito delle consultazioni politiche per la formazione del governo. In una dichiarazione dopo l'incontro, Belaid ha dichiarato: "Siamo stati onorati di incontrare oggi il presidente della Repubblica e i suoi collaboratori. Abbiamo apprezzato l'iniziativa di dialogo con i partiti politici e anche con i candidati indipendenti". Il capo del movimento che ha ottenuto 48 seggi nelle legislative svolte il 12 giugno ha aggiunto che, durante questo incontro, sono state discusse "tutte le questioni sul tappeto, soprattutto dopo le recenti elezioni", sottolineando che l'Algeria deve affrontare oggi "sfide economiche e sociali, oltre a molte questioni che richiedono l'unità di tutte le politiche nazionali per far avanzare il progresso e fermare chi vuole destabilizzare l'Algeria". (Ala)