Regno Unito: "Ft", Covid vanifica speranze di corridoio di viaggio con gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanno svanendo rapidamente le speranze dell'istituzione di un corridoio di viaggio tra Regno Unito e Stati Uniti prima della fine dell'estate, a causa principalmente dell'aumenti di casi di Covid 19 nel Regno guidato dalla diffusione della variante Delta. Come riporta il quotidiano "Financial Times", i colloqui sono iniziati la scorsa settimana, ma a pochi giorni di distanza i funzionari incaricati di raggiungere un accordo hanno fatto sapere di essere "sempre più pessimisti" circa un esito positivo degli stessi. Secondo fonti interne al team negoziale, al numero dei contagi si aggiungerebbero la "complessità del sistema politico statunitense" e "le incertezze statunitensi sullo status della vaccinazione anti Covid effettuata con preparato AstraZeneca", non riconosciuto e non somministrato negli Stati Uniti. Secondo gli esperti, questo farà probabilmente slittare l'istituzione di un corridoio di viaggio tra i due Paesi da agosto a settembre, tagliando di fatto le gambe ai piani dell'industria del turismo estivo britannica. (Rel)