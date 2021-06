Tunisia: Covid, Cmitato scientifico si riunisce con urgenza per valutare diffusione varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato scientifico della lotta anti-Covid in Tunisia terrà oggi mattina, martedì, una riunione urgente su invito del primo ministro Hichem Mechichi. Lo ha affermato Aman Allah Messadi, membro del comitato scientifico in una dichiarazione all’emittente “Nessma Tv”. La presidenza del governo ha riferito in un comunicato che il premier ha deciso di invitare i membri del Comitato scientifico a tenere una riunione urgente al fine di valutare la diffusione di nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2 e di ricercare pratiche e modi efficaci per controllare la diffusione dell'infezione, utilizzando tutte le capacità disponibili, comprese le decisioni e le procedure, al fine di fare fronte alla diffusione dell’agente patogeno nelle ultime settimane.(Tut)