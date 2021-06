Germania: indice Ifo mercato del lavoro in aumento a giugno a quota 103,7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice del mercato del lavoro tedesco, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), ha registrato a giugno un incremento di 3,5 punti, salendo da quota 100,2 toccata a maggio a quota 103,7. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ciò significa che le aziende tedesche sono “sempre più alla ricerca di nuovi dipendenti”, mentre la crisi del coronavirus “si attenua”. In particolare, a stimolare la domanda di lavoro sono le riaperture dei settori chiusi per il contenimento del Covid-19 e la crescita dell'industria. (Geb)