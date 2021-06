Tunisia: 8 luglio sessione parlamento su elezione membri Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Parlamento tunisino ha convocato una sessione plenaria l'8 e il 9 luglio per l'elezione dei restanti membri della Corte costituzionale, organismo fondatale per completare la transizione democratica del Paese. Nella stessa sessione, si legge in una nota, è prevista anche l'elezione dei membri del Comitato di buona governance, dei membri della Commissione anticorruzione, della Commissione per i diritti umani, nonché il rinnovo di metà dei componenti del Consiglio della commissione per l'accesso all'informazione. L'ufficio dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) ha inoltre deciso di tenere una sessione plenaria il 12, 13, 14 e 15 luglio 2021, che prevede la discussione sulla decisione di schierare un'unità militare nella Repubblica Centrafricana sotto la guida delle Nazioni Unite. (Tut)