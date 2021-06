Romania: leader Psd Ciolacu, ci servono 20 voti per far passare la mozione di sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i parlamentari socialdemocratici romeni saranno presenti al dibattito e al voto sulla mozione di sfiducia al governo guidato da Florin Citu, e per approvare la mozione servirebbero 20 voti dai rappresentanti dalla coalizione di governo. Lo ha detto il leader del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, all'emittente televisiva pubblica. Il Parlamento di Bucarest discute e vota oggi la mozione di censura contro il governo Citu presentata dai socialdemocratici. "Il Psd sarà presente alla mozione di censura. Capisco che anche il Gruppo dell'Alleanza per la unione dei romani (Aur) sarà presente. Abbiamo parlato con loro, non abbiamo un progetto politico comune ma hanno annunciato pubblicamente che voteranno la mozione. I parlamentari non affiliati hanno annunciato che ci saranno voti anche dal gruppo di minoranza. Venti voti dovrebbero arrivare anche dall'attuale coalizione di governo affinché la mozione venga approvata", ha detto Ciolacu. (Rob)