India: vaccini, Johnson & Johnson non effettuerà studi locali

- Johnson & Johnson non effettuerà sperimentazioni cliniche in India per il suo vaccino monodose contro il coronavirus. Lo riferisce il quotidiano indiano “The Economic Times”. Ad aprile la multinazionale farmaceutica statunitense aveva chiesto all’autorità indiana di vigilanza sui farmaci, la Central Drugs Standard Control Organization (Cdsco), l’autorizzazione a effettuare studi clinici di fase 3 sul suo preparato. Dopo la presentazione della richiesta, tuttavia, il governo ha deciso di accelerare l’iter delle autorizzazioni di emergenza per i vaccini prodotti all’estero che siano già stati approvati dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) britannica, dall’Agenzia dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici (Pdma) giapponese e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La compagnia ha pertanto deciso di non procedere con i trial locali. (segue) (Inn)