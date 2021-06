India: vaccini, Johnson & Johnson non effettuerà studi locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino a vettore virale di Johnson & Johnson (Janssen Ad26.COV2.S), che oltre a essere a dose unica si conserva a temperature di due-otto gradi centigradi, è uno dei prodotti sui quali Nuova Delhi punta per ampliare il paniere dei prodotti da impiegare nella campagna di vaccinazione. La società biofarmaceutica indiana Biological E, ha firmato l’estate scorsa un accordo con Johnson & Johnson per la produzione di una sostanza usata nel suo vaccino. Inoltre, nell’ambito di un’iniziativa lanciata a marzo dal Quad – Usa, India, Giappone e Australia – l’azienda di Hyderabad, nel Telangana, riceverà assistenza finanziaria dagli Stati Uniti, attraverso la Development Finance Corporation (Dfc), per accrescere la sua capacità produttiva e produrre entro la fine del 2022 almeno un miliardo di dosi di vaccini, incluso quello di J&J. (Inn)