Russia-Turkmenistan: colloquio fra Putin e Berdimuhamedov, focus su lotta al coronavirus

- I presidenti di Russia e Turkmenistan, Vladimir Putin e Gurbanguly Berdimuhamedov, hanno discusso della cooperazione nella lotta contro il coronavirus. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Cremlino, secondo cui i due capi di Stato hanno discusso telefonicamente in occasione del compleanno del presidente turkmeno. "Sono state discusse questioni di attualità nell'agenda bilaterale con un'enfasi sulla cooperazione commerciale ed economica e la cooperazione nella lotta contro la diffusione del coronavirus", si legge in una nota. I capi di Stato hanno confermato la loro reciproca disposizione per un ulteriore sviluppo a tutto tondo della partnership strategica russo-turkmena. (Rum)