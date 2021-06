Cultura: dal primo luglio a Roma "Dimore sonore", festival estivo nelle ville tuscolane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si accendono i riflettori sulle serate estive del tuscolo con "Dimore sonore", il festival delle ville tuscolane. Dal primo luglio al primo agosto, appuntamento con la prima parte del festival: un mese di eventi con concerti, teatro, performance e incontri con grandi nomi della cultura, della musica e dello spettacolo. Un cartellone di pregio promosso dalla Regione Lazio, organizzato da Irvit, l'Istituto regionale per le ville tuscolane, e che vedrà la collaborazione anche dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, della Fondazione Romaeuropa e delle associazioni del territorio. Si parte giovedì primo luglio alle 21 a Villa Aldobrandini con "Dante l'uomo della storia": conferenza-spettacolo di Alessandro Barbero accompagnato dal critico letterario Arnaldo Colasanti. Nel corso dell'evento, in collaborazione con l'Associazione Frascati Poesia, Barbero, uno degli storici contemporanei italiani più amati dal pubblico, porterà sul palco il ritratto live del sommo poeta che, sebbene morto nel 1221, è ancora profondamente contemporaneo per quella capacità di esprimere l'amore, l'odio e le grandi emozioni che è di fatto il segreto della Divina Commedia. Alessandro Barbero riscrive la biografia di Dante cercando qualcosa che vada oltre l'uomo o lo scrittore e raccontare così la storia di un'epoca (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico). (segue) (Com)