Cultura: dal primo luglio a Roma "Dimore sonore", festival estivo nelle ville tuscolane (2)

- Sempre a Villa Aldobrandini appuntamento lunedì 5 luglio alle 21 con Stefano Bollani e il suo "Piano variations on Jesus Christ superstar": a 50 anni dalla pubblicazione dell'album originale del capolavoro di Andrew LIoyd Webber e Tim Rice, Bollani ha deciso di restituirne una versione totalmente inedita e interamente strumentale per pianoforte solo. A partire dall'album, l'eclettico compositore e pianista jazz si esibirà in concerto seguendo la trama della storia. Differentemente da quanto accade solitamente nei concerti del maestro, che non sale mai sul palco con una scaletta stabilita a priori, in questo caso Bollani desidera rispettare la struttura narrativa come punto fisso da cui partire per improvvisare ed elaborare fantasticamente l'opera originale all'interno dei singoli brani (prezzo del biglietto: 30 euro primo settore, 20 euro secondo settore). Martedì 6 luglio alle 18:30, Villa Falconieri farà da cornice alla presentazione del libro "L'Italia di Dante" di Giulio Ferroni. In compagnia di Arnaldo Colasanti, Ferroni condurrà il pubblico in un approfondimento a tutto tondo dell'Italia vista dagli occhi nomadi di Dante. Uno straordinario viaggio seguendo come strada maestra i luoghi citati dalla Divina Commedia e dalla produzione letteraria del poeta. Ferroni, con intelligenza e passione, scrive una cartografia della storia e della letteratura, narrando di città, borghi, spiagge e colline. Porta con sé il lettore lungo quel grande sogno nazionale che, consapevolmente o meno, Dante Alighieri fece per tutti noi. L'evento è gratuito con prenotazione al link su "eventbrite.it" (segue) (Com)