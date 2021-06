Cultura: dal primo luglio a Roma "Dimore sonore", festival estivo nelle ville tuscolane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si torna a Villa Aldobrandini, giovedì 8 luglio alle 21, con "Cinema per archi" a cura dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Diretto dal maestro Luigi Piovano, un concerto-omaggio ai grandi compositori italiani premi Oscar della musica per film, Piovani e Morricone. Ma anche alla grande tradizione russa, nelle mani di uno di suoi più alti esponenti: Čajkovskij, le cui meravigliose melodie hanno più volte ispirato i registi in famose pellicole cinematografiche. A questi si aggiunge il ricordo di Astor Piazzolla, nel centenario dalla sua nascita, con la malinconia e la forza delle sue melodie (prezzo del biglietto: 18 euro posto unico). Sabato 10 luglio, grande attesa, sempre a Villa Adrobrandini per "Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci". Alle 21, circondato dalla scenografia disegnata da Giorgio Gallione, che firma anche la drammaturgia e la regia dello spettacolo, Elio con cinque musicisti darà vita a un'insolita e bizzarra carovana sonora per celebrare il cantautore più eccentrico della canzone italiana: Enzo Jannacci. Con gli arrangiamenti musicali del maestro Paolo Silvestri, Elio racconterà l'artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni Sessanta e Settanta, trasfigurandola in una sorta di teatro dell'assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi ai confini del surreale. Un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di schizzo Jannacci: da Umberto Eco a Dario Fo, da Francesco Piccolo a Marco Presta, a Michele Serra (prezzo del biglietto: 18 euro posto unico). (segue) (Com)