Cultura: dal primo luglio a Roma "Dimore sonore", festival estivo nelle ville tuscolane (4)

- A Villa Mergé, mercoledì 14 luglio alle 19, atteso il Kanzonette Trio di Nando Citarella che con Salvatore Rotunno e Flavio Brandolini e la partecipazione dell'Ensemble Equivox, porterà in scena il concerto "Saper Bramate". Sonate, canzoni e romanze che il trio propone al pubblico da "Deh vieni alla finestra" dal Don Giovanni di Mozart fino alla "Cavatina di Figaro" rifatte in chiave pulcinellesca, alla maniera dei Comici dell'arte. Con le voci dell'Equivox Ensemble, un viaggio attraverso le forme di canto tra colto e popolare legate alla tradizione delle villanelle e delle moresche, dal tardo Cinquecento al Barocco e fino al romantico, con la voce di Nando Citarella che si immerge nel suono della chitarra la quale, tuttavia, mantiene sempre un suo respiro preciso, pulito e dialettico (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico). Venerdì 16 luglio alle 20, Villa Grazioli ospita "Playing Love. Le Musiche del Cinema": concerto per pianoforte a 4 mani con il duo formato da Barbara Cattabiani e Claudia Agostini. Le due musiciste eseguiranno celebri brani tratti dalle colonne sonore di grandi pellicole cinematografiche come "Per un pugno di dollari", "Il buono, il brutto e il cattivo", "C'era una volta il west", "Sostiene Pereira", "Mission", "C'era una volta in America" e molte altre (prezzo del biglietto: 15 euro posto unico). (segue) (Com)