Cultura: dal primo luglio a Roma "Dimore sonore", festival estivo nelle ville tuscolane (5)

- Villa Falconieri, sabato 17 luglio, ospita alle 21 il quintetto di fiati dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia con il concerto "Un palco all'Opera": in programma le trascrizioni per quintetto di fiati delle Sinfonie da "L'Italiana in Algeri" e "Cenerentola" di Rossini, del "Pot-pourri fantastico sul Barbiere di Siviglia" di Rossini realizzata nell'Ottocento da Briccialdi e di una suite da "Porgy and Bess" di Gershwin. Due mondi musicali, lontani solo in apparenza, che si incontrano seguendo il comune denominatore della teatralità e della forza narrativa. Il concerto è gratuito con prenotazione su "eventbrite.it". Domenica 18 luglio alle 21:30, a Villa Grazioli, in collaborazione con Romaeuropa Festival, "Bartolini/Baronio. Red reading 13. Un giorno bianco dove il noi dimora in me": spettacolo-concerto tratto dal libro "Ho costruito una casa da giardiniere" di Gilles Clément (edizioni Quodlibet). Traduzione sentimentale e intima dell'esperienza che ha significato la lettura di questo testo, con i suoi contenuti, forme e linguaggio. Attraverso una costruzione drammaturgica e sonora il testo scelto viene suonato, raccontato, fatto diventare dialogo. Con questo spettacolo, Bartolini/Baronio si domanda dove stiamo andando, cosa stiamo lasciando, come vivere tra le rovine, e che cos'è casa. (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico). (segue) (Com)