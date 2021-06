Cultura: dal primo luglio a Roma "Dimore sonore", festival estivo nelle ville tuscolane (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villa Parisi ospita, venerdì 23 luglio alle 21:30, "Inferno": evento-spettacolo in occasione dell'anno dantesco a cura dell'Orchestra giovanile di jazz di Roma che, nel corso della proiezione di "Inferno" del 1911 diretto da Francesco Bertolini, eseguirà dal vivo le musiche del film. L'orchestra sarà diretta da Mario Raja e avrà come ospite il sassofonista Pietro Tonolo. L'evento è in collaborazione con la Scuola popolare di musica di Testaccio, Frascati Poesia e la Cineteca di Bologna (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico). Sempre a Villa Parisi, sabato 24 luglio alle 21:30 il Sestetto Stradivari dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sarà sul palco con "Souvenir de Florence": programma dedicato a due dei massimi compositori dell'800, Čajkovskij, le cui musiche rappresentano alcuni dei momenti più alti della produzione cameristica di tutti i tempi. A chiudere il concerto, il Sestetto eseguirà, in omaggio alla sede che ospita l'esibizione, un brano che le è stato dedicato dal compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso (prezzo del biglietto: 18 euro posto unico). Giovedì 29 luglio alle 21:30, secondo appuntamento a Villa Grazioli realizzato in collaborazione con Romaeuropa festival. In scena 12 motivi. Studio su una performance di e con Francesco Leineri, compositore e performer. Il progetto è un concerto video-installativo che traccia un percorso dall'assimilazione della realtà circostante a una sua rielaborazione più intima e personale. L'evento è una restituzione al pubblico dell'indagine sui rapporti fra paesaggio sonoro, immagine ed elettronica effettuata in residenza, utilizzando Villa Grazioli come luogo deputato all'esplorazione audiovisiva (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico). (segue) (Com)