Cultura: dal primo luglio a Roma "Dimore sonore", festival estivo nelle ville tuscolane (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a Villa Grazioli, venerdì 30 luglio alle 20, appuntamento con "American Rhapsody": l'ensemble formato da professori dell'orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia porta in scena un omaggio a quei musicisti che hanno animato la straordinaria stagione musicale nel nord America della prima parte del XX secolo, tra cui George Gershwin e Leonard Bernstein. Un epoca in cui si alternavano composizioni di struttura classica ad altre che si aprivano a nuovi generi musicali che proprio da allora sono entrati nel repertorio di tutti i più grandi interpreti (prezzo del biglietto: 18 euro posto unico). Villa Grazioli ospita domenica primo agosto alle 21:30 il terzo appuntamento realizzato in collaborazione con Romaeuropa festival. In scena, il concerto poetico Rumori 2.0 di Martina Badiluzzi: una risposta alla quarantena causata dalla pandemia da Covid-19. Sulle note di Samovar (Samuele Cestola) si susseguono storie ispirate dalla periferia di Roma, ritratti, brevi incontri con i personaggi che animano le finestre e i balconi, visti dalla prospettiva di qualcun altro. Sono questi "abitanti irrequieti di piccoli interni" a restituire, colti con i loro sogni, la loro immaginazione e la loro vita, una nuova coscienza di vicinanza sviluppata durante il lockdown (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico). La seconda parte del Festival si terrà nel mese di settembre. (Com)