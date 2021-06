Germania: Ifw, offerta carente potrebbe causare perdite per 25 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta carente potrebbe causare all'economia tedesca perdite per 25 miliardi di euro nel 2021. è quanto prevede l'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), secondo cui la produzione industriale della Germania è attualmente di gran lunga inferiore alla situazione degli ordini. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Ifw individua la ragione di tale squilibrio nella mancanza delle consegne, in particolare a causa delle strozzature nelle spedizioni. Per l'Ifw, la produzione industriale della Germania potrebbe essere “almeno del 5 per cento superiore a quella attuale” se beni primari e intermedi fossero disponibili in numero sufficiente. Intanto, l'offerta continuerà a essere carente e pesare sulla produzione industriale della Germania “anche nel terzo trimestre” dell'anno. Pertanto, per l'intero 2021, le perdite per l'economia tedesca ammonteranno probabilmente a circa 25 miliardi di euro. (Geb)