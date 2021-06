Roma: assessora Infrastrutture, finalmente visibile Auditorium Adriano dopo dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risistemazione dell’Auditorium di Adriano, a piazza Madonna di Loreto a Roma, è avvenuta nell’ambito del cantiere di manutenzione di piazza Venezia. In un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture, Linda Meleo, spiega che si tratta di "un’area archeologica rinvenuta durante gli scavi per la Metro C oltre dieci anni fa e in tutto questo tempo rimasta nascosta. Questi lavori - sottolinea Meleo - sono terminati e finalmente da zona protetta da barriere e new jersey, si trasforma in una nuova magnifica area archeologica aperta a tutti, totalmente riqualificata con vetrate e ringhiere di pregio e marciapiedi in sanpietrino. Se ancora non lo avete visto, fate una passeggiata in centro e venite ad ammirare un altro prezioso tesoro della nostra città". (Rer)