Siria: Blinken, a Roma ribadita importanza di rinnovare aiuti umanitari transfrontalieri

- All’incontro ministeriale tenuto ieri a Roma sulla Siria, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ribadito l’importanza di rinnovare e ampliare l’autorizzazione per il meccanismo degli aiuti umanitari transfrontalieri in Siria, in scadenza il prossimo 10 luglio. Lo ha scritto lo stesso Blinken sul suo profilo Twitter. “All’incontro ministeriale di ieri sulla Siria a Roma ho sottolineato l’importanza di ri-autorizzare ed espandere la capacità delle Nazioni Unite di fornire assistenza transfrontaliera salvavita al popolo siriano”, si legge nel tweet. Il rinnovo del meccanismo di assistenza, che prevede il transito degli aiuti dal valico di confine di Bab al Hawa, lungo il confine siro-turco, è in corso di discussione da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ma rischia di non aver luogo a causa della forte opposizione del governo siriano e della Russia (che potrebbe porre il veto sul prolungamento del meccanismo). (Nys)