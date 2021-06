Usa-Italia: segretario di Stato Blinken, uniti contro gli autocrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, parla con "la Repubblica" poco dopo l'incontro al Quirinale e i messaggi vertono sulla necessità di rilanciare le democrazie: dall'interno rispondendo assieme a pandemia, cambiamenti climatici e diseguaglianze e dall'esterno affrontando Mosca e Cina. Blinken alza il velo su alcuni dettagli di questi duelli globali: con Pechino il terreno sono le "nuove regole per la tecnologia" e a Putin "abbiamo chiesto di bloccare gli hacker che ci attaccano". Mentre dalla Libia "presto vedremo l'inizio del ritiro delle truppe russe e turche". È il ritorno dell'America sulla scena internazionale, con due partner che Blinken considera strategici, anche se per ragioni diverse: Italia e Santa Sede. Il segretario Blinken ha più volte sottolineato l'importanza per gli alleati di affrontare assieme problemi comuni come la pandemia, i cambiamenti climatici e le diseguaglianze. "Guardiamo a che cosa è avvenuto solo nelle ultime settimane: al G7, alla Nato, al summit Ue-Usa. Al G7 le democrazie si sono unite sul Covid per fornire un miliardo di dosi di vaccini a più Paesi in tutto il mondo che ne hanno bisogno. E senza chiedere favori in cambio, come invece altri stanno facendo. Al G7 ci siamo uniti anche contro il riscaldamento globale, impegnandoci a non finanziare impianti a carbone, la maggiore fonte di emissioni nocive". (segue) (Res)