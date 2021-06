Usa-Italia: segretario di Stato Blinken, uniti contro gli autocrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E abbiamo varato - aggiunge - un piano per investire nei Paesi a reddito medio e basso per ricostruire le infrastrutture, rispettando trasparenza, ambiente e diritto al lavoro. Si tratta di risultati concreti come lo è anche l'intesa sulla 'corporate minimum tax' del 15 per cento, che è destinata ad essere uno strumento molto potente". Questi accordi ottenuti in pochi mesi "dimostrano che le democrazie possono ottenere risultati importanti, per i loro abitanti e per quelli che vivono in altri Paesi". E' importante "perché le autocrazie ci dicono che le democrazie non possono riuscire. Sono inefficienti, incapaci di ottenere risultati. Soltanto con il G7 abbiamo dimostrato che si sbagliano. La Nato e il summit Usa-Ue lo hanno ulteriormente confermato", ha concluso Blinken. (Res)