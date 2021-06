Terrorismo: Stoltenberg (Nato), lo Stato islamico è a terra ma non è morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Daesh (acronimo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante) è a terra, ma non ancora fuori combattimento", dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una intervista al "Corriere della Sera". L'ex primo ministro norvegese ha rappresentato l'alleanza politico-militare dell'Atlantico del Nord nell'incontro tra ministri degli Esteri della coalizione internazionale che contrasta lo Stato Islamico, riuniti ieri nella Fiera di Roma. Che la Nato sia impegnata nei confronti di un nemico del genere indica quanto è cambiato il mondo da un secolo all'altro. Il segretario spiega che cosa viene richiesto dalla Nato all'Italia per la mission in Iraq, Nmi, che ha l'obiettivo di rafforzare le forze di sicurezza e le istituzioni irachene: "Il vostro Paese ha giocato e gioca un ruolo molto importante nella nostra attivata di contrasto del terrorismo. Nel maggio 2022 l'Italia prenderà in Iraq il comando della missione di addestramento delle forze locali. Ho incontrato le vostre truppe. Mi congratulo con il vostro Paese per l'impegno, il sostegno concreto e la guida che ha dimostrato essendo disposto ad assumere il comando". (segue) (Res)