Terrorismo: Stoltenberg (Nato), lo Stato islamico è a terra ma non è morto (2)

- "Come dicevo nell'incontro della coalizione, - continua - stiamo accrescendo l'azione in Iraq e lo faremo con più addestratori e più consiglieri perché crediamo che la migliore via per combattere Daesh sia rafforzare le forze locali, essenziali per prevenire un ritorno di Daesh". Lo Stato Islamico "in Iraq e Siria ha perso il controllo del territorio. Un grande risultato a cui gli alleati della Nato, la coalizione nata nel 2014 e altri hanno contribuito. Ma Daesh c'è. In Iraq e Siria agisce in clandestinità. In Africa e altrove cerca di controllare zone. Daesh è a terra, ma non ancora fuori gioco. Dunque dobbiamo continuare lo sforzo volto a ridurre la sua capacità di organizzare attività e propaganda, e lo facciamo", ha concluso Stoltenberg. (Res)