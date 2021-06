Centrodestra: Berlusconi, partito unico alle elezioni del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista al "Corriere della Sera" si sofferma sulla creazione del partito unico del centrodestra ma esclude che possa divenire realtà per la fine di quest'anno: "Per la verità nessuno ha mai parlato della fine dell'anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023. Nel frattempo, ovviamente, Forza Italia va avanti con il suo simbolo, con le sue bandiere, con le sue liste. I nostri ministri e i nostri parlamentari continuano l'ottimo lavoro che stanno svolgendo. Il partito unico non è una 'fusione fredda' imposta dall'alto, che si possa realizzare in poche settimane". "Anzi, - continua - dobbiamo fare il contrario: un grande lavoro che coinvolga i militanti, gli eletti e soprattutto l'opinione pubblica di centrodestra, le categorie, donne e uomini della società civile vicini alle idee, ai valori e ai le interessi che noi rappresentiamo. Solo così, da un grande lavoro sulle idee, sui programmi e sulle regole, può nascere per gradi un'aggregazione nella quale le diverse soggettività siano esaltate, non annullate". Si parla di Berlusconi come possibile presidente e Salvini segretario ma "questo è davvero l'ultimo dei problemi. Significa partire dalla fine del processo e non dall'inizio. La mia proposta è rivolta sia a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni e alle altre forze di centrodestra". (segue) (Res)