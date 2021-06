Governo: Salvini, noi garanti della stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla crisi del Movimento 5 stelle, primo partito in Parlamento, "noi del centrodestra cerchiamo di dare stabilità al governo", dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a "La Stampa", sempre più in sintonia con il premier Mario Draghi: "Abbiamo caratteri diversi, ma ci accomunano la concretezza e la schiettezza". E così la Lega di lotta può attendere, ora va benissimo quella di governo, "europeista, atlantista, perché libertà e democrazia fanno rima con Occidente". Salvini ricostruisce la sua "evoluzione, che fa parte della vita: la tragedia del Covid mi ha cambiato, ha modificato l'ordine delle priorità". Un volto moderato, al punto da non accanirsi nemmeno troppo di fronte ai tormenti degli ex alleati 5 stelle: "Più che una crisi di ruoli e di persone, mi pare una crisi di valori e di progetti. La Lega, può piacere o no, ha una sua idea di Paese, dalla famiglia al fisco alle infrastrutture. I 5 stelle erano partiti dicendo tutto e ora portano avanti il contrario di tutto: è chiaro che queste due anime verranno al pettine. Spero che questo non abbia ripercussioni negative sull'operato del governo". È soddisfatto di questi primi 4 mesi di governo: "E' un governo di ricostruzione nazionale, non me la sentivo di stare fuori, abbiamo accettato e penso che sul piano sanitario siano stati fatti passi avanti, l'Italia è zona bianca, abbiamo tolto la mascherina all'aperto. Poi abbiamo fatto ripartire le attività economiche e le cartelle esattoriali saranno rinviate a dopo l'estate con la rateizzazione". "Noi - conclude Salvini - diamo il nostro contributo e, senza la Lega, il governo sarebbe stato sbilanciato a sinistra".(Res)