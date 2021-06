Sardegna: preoccupa la variante Delta, 43 casi nell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 43 i casi di "variante Delta" in Sardegna accertati e sequenziati nei laboratori dell'Aou di Cagliari e di Sassari. Quattordici casi si sono registrati nel sud dell'isola e 29 nel nord dove pesa il focolaio scoppiato a Trinità d'Agultu sul set del film Disney "La Sirenetta": 22 sono infatti i contagi e altri sono stati accertati lo scorso 22 giugno dal laboratorio dell'Aou di Sassari. A Trinità d'Agultu rimane l'obbligo delle mascherine anche all'aperto ed è in vigore fino al 30 giugno il coprifuoco dalle 23.30 alle 5 del mattino. Si guarda con preoccupazione agli imminenti arrivi di turisti anche dall'estero. La situazione è migliore nel sud dell'isola dove al variante prevalente è quella inglese dove dal laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia dell'Aou di Cagliari si consigliano maggiori controlli in porti e aeroporti. Per ciò che attiene la "variante Delta", sono di un giovane di 22 anni di Bari Sardo e una 96enne cagliaritana gli ultimi casi registrati. In precedenza erano stati individuati 14 casi, fra cui l'intero equipaggio di una petroliera.