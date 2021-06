Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo irregolarmente nuvoloso sui rilievi settentrionali con addensamenti più marcati ed estesi al pomeriggio; da poco nuvoloso a sereno sulla pianura, con locale aumento della nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio. In mattina residui rovesci o temporali sui rilievi settentrionali, dal pomeriggio eventi in intensificazione ed estensione, con possibilità di temporali forti e grandine, in particolare sulle zone nord-occidentali con possibile interessamento anche dell'Alta Pianura. Precipitazioni in generale estinzione in serata, salvo isolati eventi notturni. Temperature minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 19-22 °C, massime tra 31-34 °C. (Rem)