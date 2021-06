Libano: nel 2021 gli Usa forniranno 120 milioni di dollari in aiuti all’esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero fornire all’esercito del Libano, nel 2021, aiuti per 120 milioni di dollari, oltre a un possibile contributo aggiuntivo di 100 milioni di dollari per le famiglie dei militari libanesi. Lo ha annunciato Edward Gabriel, capo della task force statunitense per il Libano. “Il dossier dei 120 milioni di dollari è sul tavolo questa settimana, e i 100 milioni di dollari forse nel prossimo futuro”, ha detto Gabriel, aggiungendo che “stiamo aspettando anche aiuti aggiuntivi nelle prossime settimane, e dipenderà dall’approvazione del Congresso”. La comunità internazionale garantirà miliardi di dollari al Libano se la sua classe dirigente faciliterà la formazione di un governo che risponda ai bisogni dei cittadini, ha aggiunto Gabriel. (Res)