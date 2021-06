Siria: Covid, in arrivo prossimamente nuovo lotto di vaccini nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale contro il Covid-19 avviata nei territori controllati dall’Amministrazione autonoma del nord-est della Siria subirà presto un’accelerazione, con la consegna di un nuovo lotto di dosi di vaccino. Lo ha affermato il capo dell’Autorità sanitaria del governo de facto curdo-siriano, Joan Mustafa, secondo cui al momento sono state vaccinate in tutto 7.000 persone, tra membri del personale medico, anziani e malati cronici. La regione ha ricevuto finora dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 23 mila dosi totali di vaccino, sufficienti per immunizzare in tutto 11.500 persone. (Res)