Medio Oriente: riprendono forniture di carburante per centrali elettriche a Gaza

- Camion carichi di carburante per centrali elettriche sono entrati ieri nella Striscia di Gaza, attraverso il valico commerciale di Kerem Shalom, per la prima volta dopo la chiusura del punto di accesso avvenuta più di 50 giorni fa. Secondo i media israeliani il carburante è stato acquistato grazie a finanziamenti forniti dal Qatar, e Israele ha informato i mediatori che la prosecuzione del flusso di carburante “sarà legata al mantenimento della situazione di stabilità e sicurezza” nell’enclave. Il coordinatore speciale dell’Onu per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, ha accolto con favore la ripresa del trasporto di carburante, come anche “tutte le misure adottate per calmare la situazione”. (Res)