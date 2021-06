Iraq: ministro Esteri mette in guardia da conseguenze situazione siriana sul Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, ha messo in guardia ieri dalle potenziali conseguenze della situazione della Siria sull’Iraq, sottolineando l’importanza di accelerare l’invio di aiuti umanitari al popolo siriano, al di là di ogni mutamento politico. Hussein lo ha detto ieri a Roma, parlando all’incontro ministeriale allargato della Coalizione anti-Daesh. Il capo della diplomazia di Baghdad ha inoltre espresso la preoccupazione dell’Iraq per l’attuale grave situazione umanitaria della Siria. Hussein ha inoltre “affrontato il tema dei campi profughi e rifugiati in Siria e Iraq, e la presenza di milioni di rifugiati ed emigrati dalla Siria in Iraq e negli Stati circostanti”, afferma una nota della diplomazia irachena. (Res)