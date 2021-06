Iraq: portavoce esercito, raid Usa ai confini è violazione sovranità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I raid effettuati ieri dagli Stati Uniti contro posizioni di milizie filo-iraniane presso il confine tra Siria e Iraq rappresentano “una patente violazione della sovranità irachena”. Lo ha detto il portavoce del comandante in capo delle forze armate di Baghdad, generale Yehia Rasool. “Condanniamo l’attacco aereo americano che ha colpito nella notte di ieri una posizione presso i confini iracheno-siriani”, ha detto Rasool, aggiungendo che esso rappresenta “una violazione chiara e inaccettabile della sovranità e della sicurezza nazionale irachena, in base a tutte le convenzioni internazionali”. L’Iraq “ribadisce il suo rifiuto di essere un’arena per regolamenti di conti”, ha proseguito Rasool. (Res)