Libia: presidente parlamento Salah discute i passi per svolgere elezioni entro dicembre

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha incontrato la commissione parlamentare per il percorso costituzionale per discutere degli ultimi sviluppi in merito alla cosiddetta “Base costituzionale” necessaria per lo svolgimento delle elezioni entro la data del 24 dicembre 2021. Nel corso dell'incontro, riferisce il sito web d’informazione “Al Saa 24”, è stata sottolineata l'importanza dell'elezione diretta del presidente, come previsto dalla Dichiarazione costituzionale del 2017 e dalla risoluzione del parlamento numero 5 del 2014. È stato inoltre deciso di preparare una legge elettorale e di sottoporla alla votazione e all'approvazione della Camera dei rappresentanti “nel mese di luglio”, in conformità dei compiti del parlamento per emanare “in tempo” la legislazione necessaria per le elezioni sia presidenziali che parlamentari. (Lit)