Iraq: milizia filo-iraniana fa appello ad aumentare attacchi contro forze Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della milizia filo-iraniana irachena Kataeb Hezbollah, Abu Ali al Askari, ha fatto appello ad aumentare la frequenza degli attacchi contro le forze statunitensi, e “ad aumentarne il calibro”, invitando nuovamente le forze di sicurezza di Baghdad a cooperare con la “resistenza” per colpire gli Usa. In un messaggio pubblicato su Twitter, Al Askari ha scritto che ai “crimini” e alla “tirannia” del “nemico americano” occorre rispondere con una “deterrenza pratica e accurata”, non tramite “denunce e obiezioni”. Il messaggio di Al Askari giunge in risposta ai raid compiuti ieri dalle forze aeree statunitensi contro obiettivi della milizia, e del gruppo Kataeb Sayyid al Shuhada, presso il confine tra Siria e Iraq. I bombardamenti, effettuati in risposta ad attacchi con droni effettuati da gruppi filo-iraniani contro basi e strutture della coalizione internazionale a guida Usa hanno causato la morte di almeno quattro esponenti delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita inquadrate nelle forze armate irachene). (Res)