Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore Filippo Del Corno interviene alla conferenza stampa di presentazione del ciclo di spettacoli “La Scala in città” insieme al sovrintendente e direttore artistico, Dominique Meyer e al direttore artistico della Filarmonica della Scala, Etienne Reymond.Teatro alla Scala - Ridotto dei palchi “Arturo Toscanini”, piazza della Scala (ore 11:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di intitolazione del Giardino a Beppe Viola, giornalista, scrittore e telecronista sportivo.Via Sismondi 32 (ore 18:00)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce in videoconferenza il Consiglio metropolitano.Modalità telematica (ore 11:00)REGIONESeduta del Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (dalle 10:00 alle 19:00)Gli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) con Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, incontrano la stampa per la presentazione della convenzione stipulata fra Trenord e la Protezione civile regionale.Palazzo Lombardia - Sala Stampa, 11° piano, ingresso N1. piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10:45)Conferenza stampa di presentazione della mostra “Storie del grattacielo. I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività” con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il presidente di Fondazione Pirelli Marco Tronchetti Provera, il presidente del Gruppo Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli, il direttore di Fondazione Pirelli Antonio Calabrò e l'architetto Alessandro Colombo.Palazzo Pirelli - Sala Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 13:00)Il consigliere regionale Fabio Pizzul rappresenta il Consiglio regionale alla cerimonia di inaugurazione e intitolazione di un giardino a Beppe Viola, giornalista, scrittore, umorista milanese scomparso il 17 ottobre 1982.Via Sismondi, 32 - Milano (ore 18:00) (segue) (Rem)