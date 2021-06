Venezuela: Covid, preoccupazione da sindacati e centri medici per vaccino cubano Abdala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accademia Nazionale di Medicina, l'Associazione dei Ricercatori dell'Istituto Venezuelano di Ricerca Scientifica (AsoInIvic), il Centro Nazionale di Bioetica (Cenabi), l'Organizzazione dei Medici Uniti del Venezuela (Muv), nonché le federazioni e le associazioni mediche e il personale sanitario hanno espresso la loro preoccupazione per l'approvazione e l'uso del vaccino cubano Abdala contro Covid-19, nel momento in cui il preparato non è stato approvato da alcuna organizzazione internazionale. In comunicazioni separate, le organizzazioni avevano come denominatore comune la critica al fatto che questo prodotto non doveva essere somministrato in quanto non aveva superato la fase di test. L'Accademia Nazionale di Medicina è stata la prima a pronunciarsi il 25 giugno, quando ha affermato che i risultati dello sviluppo sperimentale dovrebbero essere conosciuti e ha affermato: "La principale fonte di informazioni sui due prodotti cubani -Abdala e Soberana 02- è stata il quotidiano Granma, organo ufficiale del partito comunista cubano”.(Vec)