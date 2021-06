Giappone: libro bianco commercio evidenzia impatto rivalità Usa-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Giappone ha pubblicato l'annuale edizione del libro bianco del commercio, dove viene evidenziata la necessità di lavorare con gli Stati Uniti e altri Paesi per proteggere le catene di fornitura essenziali e rafforzare la sicurezza economica nel contesto delle crescenti rivalità tra le due maggiori potenze del Globo, Usa e Cina. Il documento si concentra anche sui furti e le violazioni di tecnologie sensibili, definendo "essenziale" l'adozione di misure più efficaci per la loro tutela. Il libro bianco analizza i danni alle catene di fornitura di medicinali e materiale ospedaliero come esempio della fragilità delle reti logistiche esposte dalla pandemia di coronavirus, e presenta la necessità di promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'investimento in tecnologie strategiche che potenzino la produzione nazionale e garantiscano al Paese un "margine competitivo". Per ridurre la dipendenza dalla manifattura estera, il Governo ha approvato all'inizio di questo mese una strategia di crescita tesa a sostenere lo sviluppo e la produzione domestiche di semiconduttori avanzati. Tra le sfide internazionali menzionate dal documento figurano il rafforzamento delle tendenze protezionistiche, come i sussidi industriali offerti dai Paesi alle industrie domestiche. (segue) (Git)